На Донетчине спасатели восстановили еще девять домов после разрушения обстрелами. Новости

Спасатели Донетчины активно помогают жителям восстанавливать их дома. В настоящее время восстановлено уже 9 частных зданий в Волновахском районе. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Бердянское, Лебединское, Сопино, Гранитное – это небольшие населенные пункты Волновахского района, которые остаются на линии соприкосновения и почти каждый день находятся в центре активных боевых действий. Большинство населения покинули свои дома еще во время первых обстрелов. Но люди, оставшиеся здесь в полуразрушенных домах, требующих особого внимания и помощи», – говорится в сообщении.

Спасители рассказали историю 85-летней одинокой жительницы поселка Сопино Жаны Петровны, которая вспомнила, что из-за сильных повреждений крыши здания постоянно была вынуждена подставлять посуду под большие дыры в случае дождя, а о том, как переживала зиму, женщина и вспоминать боится. «Строительных предприятий, желающих работать в зоне активных боевых действий, не нашлось, и на оплату их работы денег у старушки нет. Поэтому для проведения работ были сформированы бригады из спасателей Донетчины. Бойцы ГСЧС совместно с властями помогли женщине вернуться к нормальной жизни. Сейчас Жана Петровна со слезами на глазах выражает лишь искреннюю благодарность сотрудникам Службы спасения», – отмечается в сообщении.



