НВФ обстреляли многоэтажку в Майорском, – СЦКК (Фото). Новости

Участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) обстреляли многоэтажный дом в Майорском (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«6 июня наблюдательной группой "Светлодарск" украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществлена фотофиксация по факту обстрела населенного пункта Майорск», – говорится в сообщении.

Так, по информации украинской стороны СЦКК, незаконные вооруженные формирования 6 июня в 5:00 утра со стороны неподконтрольной украинским властям Горловки обстреляли Майорск из стрелкового оружия. Наблюдательная группа, прибыв на место, зафиксировала в двух соседних квартирах повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм.

К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

«Украинская сторона СЦКК считает, что преступные действия со стороны оккупационной администрации недопустимы, поскольку это несет угрозу жизни и здоровью гражданского населения», – сказано в сообщении.