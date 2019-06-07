На Донетчине за гибель работника осужден мастер коммунального предприятия. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) мастер коммунального предприятия осужден за нарушение требований законодательства об охране труда, что привело к гибели работника. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянским городским судом вынесен обвинительный приговор должностному лицу Святогорского многоотраслевого коммунального хозяйства областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго", чье пренебрежение требованиями законодательства об охране труда стоило жизни работнику», – говорится в сообщении.

Отмечается, что трагическое событие произошло 30 июня 2016 года. В этот день в с. Тетяновка Славянского района проводились работы по восстановлению водопровода. «На объекте, а именно – на противоположных берегах реки Северский Донец, которая в ширину в этом месте составляет около 100 м, работало две бригады, один из членов которой вместо того, чтобы переправить штурвал водопроводной задвижки на противоположный берег служебным транспортом, привязал металлический круг весом 10 кг ремнем вокруг своего тела и пытался сделать это вплавь, но не рассчитал свои силы и утонул», – информируют в прокуратуре.

«Указанное событие стало следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей мастером водозаборного комплекса, который до этого уже был свидетелем аналогичного опасного поступка подчиненного, но сделал ему только устное замечание, проявив преступное бездействие и не обеспечив надлежащее соблюдение рабочим правил техники безопасности при выполнении следующего задания», – добавили в ведомстве.

Суд согласился с доводами публичного обвинения прокуратуры и признал мужчину виновным в нарушении требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 271 УК Украины), приговорив к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать административно-распорядительные должности со специальным службы по охране труда на 1 год, с испытательным сроком на 1 год.