Не стрелять в ответ на Донбассе: В ГПУ завели уголовное дело. Новости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены. Об этом Луценко заявил на своей странице в Facebook.

«Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма… Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество… Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены… Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам, закон один для всех», – отметил Луценко.

Генпрокурор уточнил, что речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из «властных кабинетов». «Сегодня я с удивлением узнал, что россияне якобы потеряли контроль над террористическими группировками … Это не так … Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей … и поступил так, как должен поступить генеральный прокурор», – пояснил свои действия Юрий Луценко.

Ранее сообщалось, что генпрокурор заявил о том, что торговля с неподконтрольными украинской власти территориями Донбасса может стать основанием для обвинения в поддержке терроризма.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).