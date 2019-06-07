В «ДНР» запустят «электронную очередь» за паспортами. Новости

В «ДНР» с 1 июля обещают запустить проект «электронной очереди» для записи на прием в паспортные столы. Об этом сообщил сегодня, 7 июня, «министр связи» Виктор Яценко, пишут местные интернет-ресурсы.

«Электронная очередь в паспортные столы ДНР – мы планируем запустить этот проект 1 июля», – сказал Яценко.

Он добавил, что запись жителей на первом этапе будет осуществляться в 40 отделениях «Почты Донбасса». Там можно будет выбрать день и конкретный паспортный стол. Информация о дате и времени приема будет передаваться с помощью СМС-оповещения.

Ранее в «правительстве ДНР» сообщали, что «создание электронной очереди позволит нормализовать процедуру получения документа, избавит от необходимости стоять в "живой" очереди, а в перспективе – упростит получение желающими паспорта РФ».

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.