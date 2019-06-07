У ВСУ есть доказательства применения противником артиллерии на Донбассе. Новости

Украинские военные имеют неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм на Донбассе против ВСУ, запрещенной Минскими договоренностями. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что из-за обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований позиций Объединенных сил под Новолуганским (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) по состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих.

«Напоминаем, что сегодня ночью враг коварно обстрелял наши позиции, в результате чего погибли два воина и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести. Мы имеем неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

«Как только вражеская батарея проявила себя огнем, объединенными силами было немедленно применены огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору», – заявили в ООС.

Как сообщалось ранее, раненые во время обстрела со стороны НВФ позиций Объединенных сил под Новолуганским (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) бойцы ВСУ были эвакуированы в госпиталь.

Напомним, по данным штаба ООС, за минувшие сутки вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, 6 военных получили ранения, еще 4 травмированы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского и других населенных пунктов в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

Также сообщалось, что в МВД рассказали подробности гибели украинских военных.

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