Хороший актер: Путин высказал мнение о Зеленском. Новости

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое – быть кем-то. Об этом Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским, сообщает российское РИА «Новости».

«Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, – он хороший актер», – сказал Путин. Последние слова зал встретил смехом и аплодисментами. «Я говорю серьезно, а они смеются», – отметил Путин с улыбкой.

«Но одно дело кого-то играть, а другое дело – быть кем-то», – продолжил Путин.

Для того, чтобы играть, отметил он, нужен талант. «Это точно. Много талантов, и один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа – "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества», – отметил Путин.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о контактах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского можно будет после того, как в Москве сформируется понимание позиции Украины по Минским соглашениям.