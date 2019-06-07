Как переселенец из Горловки, лишившись завода, начал жить заново (Видео). Новости

Переселенец из неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.), лишившись успешного бизнеса, начал жить заново. Об этом сегодня, 7 июня, рассказали в пресс-службе

«У Вадима Минзюка "люди с автоматами" отобрали успешный бизнес – аккумуляторный завод в Горловке. Но Вадим нашел в себе силы начать жизнь сначала, и не где-нибудь, а в поселке Дитятки, практически на границе с Чернобыльской зоной. Вадим тут открыл новый бизнес, и теперь экспортирует свои товары в ЕС», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в МинВОТ есть новый социально-информационный проект под названием «Герои наших сердец». «В центре проекта – реальные истории героев, чьи жизни изменила война на востоке и оккупация Крыма, но они выбрали не путь мести и отчаяния. Они уже сегодня меняют историю и шаг за шагом строят мирное будущее», – заявили в МинВОТ.