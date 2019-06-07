В Луганской области на поле подорвались два тракториста (Фото). Новости

Сегодня, 7 июня, возле Попасной (Луганская обл.) во время проведения сельскохозяйственных работ на поле двое трактористов получили ранения из-за подрыва неустановленного взрывного устройства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Война продолжает свою кровавую жатву. Буквально 2 часа назад трактористы, которые работали на поле между г. Попасная и с. Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г. р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия», – написал Клименко.

Он отметил, что сейчас пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы (ЦРБ) и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Клименко добавил, что за пять лет войны Донбасс стал одним из самых заминированных регионов мира.

«В результате подрывов уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 – получили ранения. Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли. Теперь тех, кто получил ранения уже 602. По оценкам экспертов, чтобы очистить Донбасс от взрывоопасных предметов понадобится 20 лет. Поэтому, надеюсь, что механизм гуманитарного разминирования, прописанный в законе "О противоминной деятельности", заработает в ближайшее время», – написал он.