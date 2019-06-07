На Донбассе с начала года погибли или были ранены 320 украинских военнослужащих, – Луценко. Новости

На Донбассе с 2014 года за время проведения антитеррористической операции и Операции объединенных сил (ООС) погибли или были ранены 14 377 украинских военнослужащих. Об этом сегодня, 7 июня, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«За все время антитеррористической операции на востоке мы имеем 14 тыс. 377 убитых и раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины, только за этот год – 320 убитых и раненых», – отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.