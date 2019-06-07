В Покровске семьи переселенцев получили временное жилье. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) на заседании комиссии распределили временное жилье для переселенцев.

Так, согласно решению комиссии, 9 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получили льготное жилье на ближайшие 12 месяцев. Переселенцам нужно будет оплачивать только коммунальные услуги.

«На протяжении апреля и мая через ЦПАУ проводился прием документов. Заявления подали 22 человека», – рассказала инспектор сектора управления имуществом ЖКО Покровского горсовета Ольга Титова.

Кому из подавших заявки достанутся квартиры, определялось по количеству баллов. Учитывалось, в частности, наличие в семье пострадавшего вследствие боевых действий, несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц на содержании. Среди переселенцев были распределены пять 2-комнатных квартир, три 1-комнатные и одна 3-комнатная. Последняя досталась переселенке из Донецка, которая воспитывает двух детей.

Программа предоставления жилья переселенцам действует в Покровске уже второй год. Она финансируется в равных частях из городского и государственного бюджетов.

Всего, Покровский городской совет приобрел 18 квартир для предоставления жилья переселенцам. 9 семей воспользовались программой и получили квартиры во временное пользование еще в прошлом году. Спустя год все они продлили соглашения на 5 лет.

Источник: ТК «Орбита»