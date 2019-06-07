У Зеленского обсудили, почему не работает Антикоррупционный суд. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич, в ходе которой обсудил начало работы Антикоррупционного суда. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы», – сказал президент.

Отмечается, что на встрече участники обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда к началу работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

В пресс-службе президента также отметили, что закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» устанавливает четкие требования к размещению учреждения. «Так, здание суда оснащаются современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами», – говорится в сообщении.

«В 2018 году Кабинет министров Украины выделил 2 здания для Высшего антикоррупционного суда, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда города Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде"», – сообщили в пресс-службе президента.

Для решения проблемы с размещением суда по поручению президента Украины были найдены и наработаны конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время, отметили в пресс-службе главы государства.