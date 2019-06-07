Украинская армия может сломать зубы ВС РФ, – экс-посол США . Новости

Война на Донбассе может переформатироваться в полномасштабную вооруженную интервенцию ВС РФ в Украину, и в таком случае украинская армия способна отразить атаку. Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу «Новое время», пишет «РБК-Украина».

По словам дипломата, ВСУ за пять лет боевых действий с 2014 года значительно нарастили мощь и стали намного сильнее.

Пайфер уверен, что эскалация вооруженного конфликта не в интересах самой РФ, так как это приведет к новым санкциям Запада.

Также экс-посол высказал мнение, что «полномасштабное нападение России маловероятно, даже если она собрала войска у границы с Донецкой и Луганской областями». «Так что россияне не нападут, мне кажется», – добавил Пайфер.