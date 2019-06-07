На Донетчине пиротехники обезвредили более 120 взрывоопасных предметов. Новости

На Донетчине за минувшие сутки, 6 июня, пиротехники обнаружили и уничтожили 121 взрывоопасный предмет. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Как отмечается, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по разминированию территории Донецкой области.

«Так, только в течение 6 июня специалистами пиротехнических работ были изъяты и уничтожены 121 единица взрывоопасных предметов. Также, была обследована территория общей площадью 5,57 га», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Кроме того, в Службе спасения напомнили гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об опасной находке по телефону «101».

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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