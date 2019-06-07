В Покровском районе в пруду спасатели обнаружили тело пожилой женщины. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) в пруду села Первомайское сегодня, 7 июня, спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело погибшей 85-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«7 июня в 12:14 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о том, что в местном пруду в с. Первомайское Покровского района Донецкой области обнаружено тело женщины 1934 года. Тело утонувшей подняли на берег спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления и передали ее сотрудникам Национальной полиции», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

Также, в ГСЧС призывали граждан ответственно относиться к собственной безопасности во время отдыха на водных объектах.