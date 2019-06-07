Украина вышла в полуфинал молодежного ЧМ благодаря форварду «Шахтера». Новости

Сборная Украины обыграла своих сверстников из Колумбии со счетом 1:0 и впервые в своей истории достигла полуфинала молодежного ЧМ, сообщает «Lb.ua».

Единственный гол в матче забил Даниил Сикан. Форвард донецкого «Шахтера» в эпизоде с забитым мячом трижды выиграл у соперников силовую борьбу и с линии штрафной площади отправил мяч в пустые ворота.

Издание напомнило, что Даниил отметился дублем в четвертьфинальном поединке против Панамы (4:1). Всего на счету Сикана уже 4 мяча, забитых на турнире и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЧМ.