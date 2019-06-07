Все – по протоколу: Генсек ООН поговорил с Путиным. Новости

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сегодня международное сотрудничество находится «под огромным давлением». Его выступление цитирует пресс-служба президента РФ

«Все – по протоколу. Я очень рад, что второй раз присутствую на этом авторитетном форуме в качестве генерального секретаря ООН», – сказал он.

Он отметил, что Санкт-Петербург был местом, где произошли величайшие события XX века. «Сегодня Санкт-Петербургский форум воплощает истину XXI века: глобальные вызовы требуют глобальных ответов. Ни одна страна, ни одна организация не могут добиться этого в одиночку. Нужны политические лидеры, нужны ученые, нужны филантропы, нужно гражданское общество, чтобы объединить усилия против общих угроз и в интересах общих целей. Вот почему мы собрались здесь», – заявил генсек ООН.

По его словам, «сегодня международное сотрудничество находится под огромным давлением. Ценности Устава ООН сегодня подвергаются вызову и угрозе»: «В будущем году мы будем отмечать 75-летие ООН, 75-летие послевоенного сотрудничества. Я сторонник многосторонних подходов, я – инженер, люблю факты, и я считаю, что действительно только вместе мы можем решить наши проблемы, только вместе мы можем создать благо для всех».