В Мариуполе принимают заявки на закупку жилья для переселенцев через ЦПАУ. Новости

В рамках реализации программ по приобретению жилья для детей-сирот и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Мариупольским городским советом объявлено о проведении закупки квартир. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба горсовета.

Уточняется, что жилье должно быть благоустроенным, пригодным для проживания, с выполненными отделочными работами.

Для участия в конкурсе подаются заявление-предложение (с указанием стоимости, адреса объекта недвижимого имущества, количества комнат, жилой и общей площади) и копии правоустанавливающих документов.

«Хотим обратить внимание на то, что подача предложений осуществляется с 15.05.2019 до 15.06.2019 включительно лично собственником жилья или уполномоченным представителем (по доверенности) по адресу: Донецкая обл., г. Мариуполь, Центр предоставления административных услуг, пр. Мира,107, удаленные рабочие места Центра по адресам: Левобережный отдел регистрации места проживания физических лиц, пр. Победы, 16 (каб. № 401, № 403), Порт-Сити, Запорожское Шоссе, 2, І этаж в ТЦ “Порт Сити”», – говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что рассматриваются только заявления-предложения, полученные из Центра предоставления административных услуг. «Таким образом, Мариупольский городской совет не работает через третьих лиц, а только напрямую с собственниками жилья», – отмечается в сообщении.