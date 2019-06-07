В «ДНР» нашли пояснение росту цен на бензин. Новости

Подорожание бензина и газа в «ДНР» на автозаправочных станциях «республиканской топливной компании» (РТК) обусловлено повышением закупочной цены на топливо. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в «РТК», пишут местные интернет-ресурсы.

В частности, цена бензина марок АИ-98, АИ-95, АИ-92 на заправках «РТК» возросла на три рубля – до 42 руб. (по местному курсу – 17 грн. 35 коп.), 45 руб (18,60 коп.) и 53 руб. (22 грн.) за литр соответственно. Также на 1 руб. подорожал газ, который ранее стоил 22 руб. за литр (9 грн. 09 коп.). Цена дизельного топлива осталась на прежнем уровне – 49 руб. за литр (20 грн. 24 коп.).

«Повышение цены связано с ситуацией на рынке нефтепродуктов. Сейчас цена реализации топлива возросла из-за того, что повысилась цена закупки топлива», – говорится в сообщении

«Некоторое повышение цен на автомобильное топливо в республике связано с объективными рыночными процессами, на которые законодательная ветвь власти не влияет», – сказал «председатель комитета народного совета ДНР по транспорту и связи» Александр Бондаренко.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области выросли цены на топливо.

Читайте также: