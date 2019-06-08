В «ДНР»: Пушилин пообещал паспорта РФ уже этим летом. Новости

«Миграционная служба ДНР» отправила в РФ около 6 тыс. пакетов документов от проживающих на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области на получение российского гражданства. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, пишут местные интернет-ресурсы.

«Миграционной службой ДНР принято 6448 пакетов документов, 5982 пакета отправлено в РФ», – сказал Пушилин.

Он отметил, что выдача первых паспортов РФ в «ДНР» ожидается уже этим летом.

Ранее сообщалось, что 33 территориальных подразделения «миграционной службы МВД ДНР» начали прием заявлений на получение гражданства России в упрощенном порядке.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.