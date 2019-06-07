Паспорт РФ: В «ДНР» 33 отделения «миграционной службы» будут принимать документы. Новости

В «ДНР» прием заявлений на получение гражданства России в упрощенном порядке начали осуществлять 33 территориальных подразделения «миграционной службы МВД ДНР». Об этом сегодня, 7 июня, сообщил начальник службы Владимир Краснощека, пишут местные интернет-ресурсы.

«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил Краснощека.

Ранее заявления от желающих получить российские паспорта принимал только «аппарат миграционной службы ДНР», расположенный в неподконтрольном украинской власти Донецке. Там процесс начался 3 мая, а уже на следующий день первые 105 заявлений были отправлены в Ростовскую область для дальнейшего рассмотрения компетентными российскими органами.

Напомним, что в «ДНР» с 1 июля обещают запустить проект «электронной очереди» для записи на прием в паспортные столы.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.