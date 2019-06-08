Реабилитация и трудоустройство: ПЦУ реализует проекты помощи ветеранам АТО/ООС. Новости

Православная Церковь Украины (ПЦУ) при содействии иностранных партнеров реализует многочисленные проекты по социализации, лечению и трудоустройству ветеранов АТО/ООС. Об этом шла речь на встрече митрополита Киевского Епифания с министром по делам ветеранов Ириной Фриз, сообщает пресс-служба ПЦУ.

В частности, уже действуют программы лечения ветеранов, арт-терапии, группы общения, театр ветеранов и тому подобное.

Во время общения был обсужден ряд вопросов о содействии украинским военнослужащим и их общественной адаптации. Речь шла, в частности, о формате сотрудничества, который бы способствовал психологической и социальной реабилитации вернувшихся из зоны боевых действий.

Говоря об опеке над ветеранами, Митрополит Епифаний вспомнил об инициативе проекта «AXIOS», благодаря которому удалось трудоустроить почти тысячу участников боевых действий. Также он отметил, что это только начальный этап того, что надо будет сделать в будущем. «Мы готовы к сотрудничеству, но это только начало на пути помощи нашим воинам, потому что даже после победы отголосок войны, к сожалению, еще долго будет звучать в их сердцах», – отметил митрополит.

«Но и российскую агрессию, и последствия войны мы с Божьей помощью преодолеем, потому что доказали, что являемся духовно сильной нацией, поэтому победа над агрессором будет за нами», – подытожил предстоятель.