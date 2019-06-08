На Луганщине стреляли по беспилотнику ОБСЕ, – отчет Миссии. Новости

На участке разведения в районе Золотого (Луганская обл.) в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ велся огонь из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 7 июня.

«Находясь на южной окраине участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и осуществляя полет мини-БПЛА над участком разведения, наблюдатели слышали 19 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 1,2 км к северо-северо-западу. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего приблизительно в 1,2 км к северо-северо-западу от их позиции, в пределах участка разведения. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.