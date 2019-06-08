Ваши деньги спишутся со счета, а потом вернутся: Житель Славянска потерял почти 20 тыс. грн. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) 31-летний мужчина, поверив мошеннику, лишился почти 20 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

На днях мужчина получил СМС-сообщение о том, что его банковский счет заблокирован.

«Позвонив по указанному номеру, он пообщался со "специалистом" кредитно-финансового учреждения. Неизвестный рассказал о "сбое в системе", в результате которого якобы уничтожились все данные о клиентах банка и попросил предоставить их вновь. Узнав, что мужчина сейчас в дороге и не может назвать данных своей банковской карты, "банковский работник" перезвонил снова вечером и получил всю информацию. При этом он предупредил, что со счета будут списаны деньги, но потом "они вернутся"», – рассказали в полиции.

В результате, доверчивый мужчина лишился 19,5 тыс. грн.

Информация о преступлении внесена в единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции. Проводится досудебное расследование.