Доверяют мамам, нервничают и не курят: Как живется украинским подросткам. Новости

Украинские подростки любят школу, зависят от соцсетей и доверяют своим мамам. Таковы результаты опроса, проведенного Украинским институтом социсследований им. Яременко совместно с ЮНИСЕФ. Социологи пообщались с 13 337 школьниками 10-17 лет из 287 учебных заведений по всей стране, пишет «Сегодня».

В целом тинейджеры в нашей стране чувствуют себя счастливыми – об этом заявили 82%.

«Наблюдаются различия по возрасту – чем моложе респонденты, тем выше у них ощущение счастья», – отмечают социологи.

По их данным, 74% школьников назвали свою жизнь «лучшей из возможных» и только 3% – «худшей». Однако бывает, что учащиеся печалятся: у четверти опрошенных случалось, что они грустили несколько недель, забывая о своих обычных делах.

При этом почти у половины (47%) детей в семье есть машина, у многих (60%) дома два или больше компьютеров, подавляющее большинство (80%) имеют собственную комнату. Более трети (34%) рассказали, что в последний год путешествовали с семьей за границу. С родными, к слову, у школьников хорошие отношения: 91% отмечают, что семья пытается им помочь, а 75% могут обсудить с ней свои проблемы. Легче всего подросткам раскрывать душу перед мамами – об этом рассказали 88% опрошенных, а 77% школьников доверяют и отцам. Дети признаются, что самая высокая осведомленность у родителей о том, где они бывают вечером и после учебы, а самая низкая – об их жизни в соцсетях и трате карманных денег.

Неплохо ладят тинейджеры и со своими друзьями: большинство из них (66%) получают дружескую помощь и могут рассчитывать в беде на товарищей, многие готовы делиться с приятелями горестями и обсуждать с ними свои проблемы (75% и 65%). Подавляющее большинство (81%) любят и свою школу, хотя иногда и страдают от чрезмерной учебной нагрузки (25%). А вот учебные классы в стране не самые дружные: меньше половины детей (47%) уверяют, что их классу нравится быть вместе, хотя в целом, по мнению 63% учеников, одноклассники толерантны друг к другу. Еще 66% заявили, что их личность уважают и учителя, а 49% и 43% соответственно чувствуют заботу педагога и доверяют ему. По мнению авторов опроса, отношение к школе у школьников меняется с возрастом:

«Обучение определяется как более сложное подростками постарше, тогда как младшие позитивно воспринимают учебное заведение, меньше жалуются на учебную нагрузку и чаще воспринимают учителей как добрых и заботливых».

Но, как выяснилось, закон о буллинге принят не зря – 35% подростков признались, что в последнее время обижали других, а 38% опрошенных сами становились жертвами травли.

«Наиболее распространенные формы агрессии, к которой прибегают подростки, – обзывание, высмеивание и поддразнивания», – конкретизируют социологи и добавляют, что иногда дети еще и игнорируют других, запугивают, распространяют о жертвах сплетни или непристойно шутят над ними.

Кроме того, за последний год 35% подростков хотя бы раз подрались.

Большая часть подростков (80%) считает себя здоровыми, но при этом многие жалуются на нервозность (74%) и плохое настроение (78%), а каждый пятый считает, что немного полноват. Украинские дети неплохо питаются: хотя чуть больше трети из них ежедневно балует себя сладостями, зато почти половина каждый день едят фрукты и овощи. Есть у наших подростков и вредные пищевые привычки – только каждый пятый опрошенный не смотрит телевизор во время еды, а примерно столько же злоупотребляют газировкой каждый день. В среднем в будни дети спят около восьми часов, а в выходные – на час дольше. При этом чтобы попасть в школу, почти все (92%) стабильно поднимаются в 7:30 или даже раньше. В дни учебы за полночь идет спать только каждый шестой опрошенный, но на каникулах и в выходные доля таких резко становится больше – долго не спят уже 48%.

Вопреки распространенному мнению о «молодых да ранних», сексуальный опыт был только у 18% опрошенных. У 67% первый раз случился после 15 лет, но нашлись и те, кто сообщил о потере девственности до 12 лет – таких 9%. Алкоголь успели попробовать почти 40% подростков, а 23% из них хотя бы один раз были пьяными. А вот курение нашим детям не по душе – 88% юношей и 94% девушек заявили, что не курят. То же касается и травки – марихуану пробовали только 8% опрошенных.

Наши подростки достаточно ленивы для того, чтобы заниматься спортом каждый день (таких только 23%), однако в целом физнагрузки ценят: 75% ходят на тренировки более двух раз в неделю и только 5% не занимаются спортом вовсе. Зато многие в будни от 30 минут до двух часов тратят на видеоигры и столько же на соцсети. В выходные потраченное онлайн-время вырастает до 3-6 часов в день. При этом почти каждый четвертый подросток признался, что часто его мысли заняты только соцсетями, а 18% регулярно пренебрегают другими делами ради онлайна.

Эксперты подчеркивают, что зависимость от соцсетей – едва ли не главная черта современных тинейджеров.

«Дети первыми подхватывают и распространяют веяния времени, а онлайн – одно из его требований. Сегодня быть неактивным в соцсетям равняется быть отсталым, а для большинства статус изгоя – это катастрофа», – поясняет психолог Елена Мирошниченко.

По ее словам, уход в интернет объясняется и нехваткой внимания и признания со стороны родителей и сверстников в реальной жизни.

«В онлайне же есть возможность представиться в обществе, показать себя и быть принятым – ради этого дети выкладывают свои фото, делятся в соцсетях мнением, ведь общение и социализация в этом возрасте – самое главное», – говорит специалист.

Выделяют эксперты и более ранние сексуальные дебюты.

«То, что первый секс случается у подростков все раньше, объясняется современным воспитанием: родители более толерантны к вопросам секса в целом, более склонны к откровенным разговорам с детьми и менее – к категорическим запретам. Это и доступность раньше табуированной информации, в целом позитивно влияет на половое воспитание, но приводит к тому, что совсем еще дети начинают считать себя достаточно осведомленными и готовыми к контактам», – рассказала психолог Ирина Данченко.