Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июня: Проезда ожидали 170 авто. Новости

Сегодня утром, 8 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 44 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9995 человек и 1005 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9335 человек и 1580 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8335 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5010 человек и 1175 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11355 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 170 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/15;

КПВВ «Гнутово» – 10/25.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:46. Горловка. Ну что ж, попытка номер два, вчера не проехали. Сегодня с 5 утра продвинулись на 6 машин и все, за два часа движения ноль»;

Mariya: «7:46. На Горловке ночевали. Сейчас стоим (в сторону Украины) 58-ми, час назад были 62-ми. "Беременных" "инвалидов" – океан».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «7:48. "Каргилл" в Курахово. Машин много. В 6 утра основная очередь была на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «6:13. Еленовка – проехала льгота и суперльгота»;

Vlad: «6:34. Новотроицк в Донецк: машин 40-50»;

«Gunter»: «6:51. Еленовка в Мариуполь: основная до поворота на остановке»;

Elena: «7:06. На выезд из Украины в Еленовке – основная за поворотом»;

Инна: «7:57. Еленовка: очередь до церкви, льгота до 2-го WC».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Anton: «7:14. Гнутово в Украину машин 80 общей в селе и льготы около 15, протяжка 4-5 машин раз в 15 минут»;

Anton: «8:30. Гнутово около 100 общей и 30-40 льгота, движение 5 машин раз в 15 минут».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.