Сводка из зоны ООС за 7 июня: Версии сторон конфликта. Новости

7 июня незаконные вооруженные формирования (НВФ) 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Противник также обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из артиллерии калибром 152 мм, минометов калибром 82 мм и гранатометов;

пять раз в районе города Павлополь – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Водяное – из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Марьинки – из 82 мм минометов и стрелкового оружия;

дважды у Новогригорьевки – из гранатометов и пулеметов;

вблизи населенного пункта Гнутово – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Николаевка – из противотанковых гранатометов;

Авдеевка – автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны семь раз:

вблизи населенного пункта Новолуганское – из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Станица Луганская – стрелковое вооружение;

Один раз Крымское – 82-мм минометы, гранатометы различных систем; крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Дважды Травневое – из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов;

Зайцево – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 7 июня двое оккупантов были уничтожены и еще 1 ранен», – сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили один обстрел позиций украинских военных:

вблизи населенного пункта Широкино – из крупнокалиберных пулеметов.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – подчеркнули в пресс-центре.

В «ЛНР» заявили, что «киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы села Нижнее Лозовое и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия».

На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.