На Донетчине мужчина жестоко убил жену. Новости

Житель Бахмута (Донецкая обл.) жестоко убил жену, а затем имитировал разбойное нападение и скрыл доказательства преступления. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Изначально правоохранителям поступило сообщение от местного жителя о том, что он нашел свою 69-летнюю супругу мертвой на ступеньках возле квартиры, а по месту жительства нет техники и денег.

«Проведя ряд оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции уже через несколько часов вышли на след самого заявителя. Было установлено, что накануне произошел конфликт между супругами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил отомстить жене. Когда она находилась на лестнице, возле квартиры, подозреваемый толкнул ее. Этого оказалось мало, поэтому он избил ее. После нападения преступник попытался скрыть следы преступления, инициировав разбойное нападение. Технику спрятал в гараже, а в доме разбросал вещи. После чего поехал якобы по делам в Лисичанск. Впоследствии подозреваемый вернулся домой и сообщил в полиции о преступлении», – рассказали в полиции.

Полиция изъял вещественные доказательства. Они приобщены к уголовному производству, открытому по ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Статья предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.