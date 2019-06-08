Стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования. Новости

В течение сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) по восьми предметам в пункты проведения тестирования не допустили 441 человека. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) в ответ на запрос «УНН».

«С 21 мая по 4 июня состоялась сессия внешнего независимого оценивания по 8 предметам», – сообщили в Центре.

По данным УЦОКО, по состоянию на 4 июня, из-за опоздания или отсутствия обязательных документов в пункты проведения ВНО не допущены:

математика – 113 человек;

украинский язык и литература – 186 человек;

английский язык – 29 человек;

физика – 11 человек;

история Украины – 102 человека.

Таким образом, всего за время проведения сессии ВНО по восьми предметам в пункты проведения тестирования не допустили 441 человека.