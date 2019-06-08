Ситуация в пунктах пропуска днем 8 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Наталья: «11:36. Простояли в Горловке 4 часа, продвинулись на 4 машины, возвращаемся»;

Светлана: «13:02. Никитовка в сторону Украины на 12:00 – 260 машин. Перед паспортным 140. Пропускают медленно. Из Украины машин 20».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Alexandr: «12:09. В Марьинке пусто, "Каргилл" общая 30-40. Льгота 20-25»;

Alisa: «13:47. Марьинка в Донецк – 20машин. Льготы нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Elena: «10:04 Новотроицк машин 7 на въезде»;

Stepan: «10:27. Еленовка. Пару часов назад было до церкви, на въезд в Донецк почти до сигаретного ларька»;

Наталья: «11:01. Еленовка в Мариуполь до остановки. Запускают по 10 машин. В Донецк тоже много машин»;

Алексей: «11:11. Еленовка. Опа полная. В Донецк шесть машин за 40 минут. Приехали депутаты заставили в близстоящих машинах заглушить двигатели т.к. шумно и мешает им говорить»;

«Ппп»: «11:37. Еленовка 120, льготная 30»;

Ксюша: «13:33. В Еленовке стояк полный, вообще без движения».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Виталий: «13:00. Октябрь общая за магазином, льгота в камышах».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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