Американский дипломат дал совет Зеленскому по Трампу. Новости

Для укрепления отношений Украины с США бывший посол США в Украине, ныне директор Евразийского Центра Атлантического совета, Джон Хербст советует президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить личные отношения с Дональдом Трампом. Об этом Хербст заявил в интревью «Голосу Америки».

«Для этого у него (Зеленского, – прим.) есть по крайней мере два преимущества. Во-первых, он явно очень успешный актер и успешный бизнесмен. И его успех основан на его способности читать людей. Это первое преимущество. Во-вторых, когда он придет к президенту Трампу, ему следует сказать, что он, как и президент Трамп, является по сути политическим неофитом, политическим аутсайдером. У них есть нечто общее», – сказал дипломат.

Хербст также назвал пробным шаром заявление Владимира Зеленского о проведении референдума по вступлению в НАТО. «Я знаю, что это спорный вопрос, но я верю, что это пробный шар. Он посмотрит, как это будут воспринимать, и вынесет решение», – говорит Хербст.

Он также заявил, что сомневается, что США будут указывать Владимиру Зеленскому что делать, а чего нет. «Но думаю, что они будут демонстрировать ему последствия. Зеленский имеет право, как лидер страны, принимать самостоятельные решения, но его друзья будут объяснять, какими могут быть последствия того или иного решения, особенно, когда это неправильное решение», – пояснил директор Евразийского Центра Атлантического совета.