На Донетчине появился современный полигон ТБО. Новости

На Донетчине для Волновахи, Волновахского района, Угледара и пгт Новотроицкое построили современный региональный полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в своем Facebook.

На строительство полигона, расположенного на 10 гектарах в юго-восточной части Волновахи, из областного экологического фонда выделили 51,6 млн грн.

«Полигон построен в соответствии с европейскими экологическими стандартами. Он позволит значительно сократить общую площадь земельных участков, занятых под захоронения отходов в населенных пунктах, организовать сбор биогаза и фильтрата из толщи полигона и предотвратить негативное влияние отходов на природу и здоровье людей», – отметил Александр Куць.