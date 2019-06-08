Двое пострадавших: В Славянске произошло ДТП (Фото). Новости

Двое жителей Славянска пострадали 7 июня в результате ДТП. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе полиции города.

Столкновение двух легковых авто произошло вечером в центре города.

«Около десяти вечера на улице Генерала Лозановича столкнулись автомобили "Опель" и "Ланос". Мужчина и женщина, находившиеся в последнем транспортном средстве в качестве пассажиров, получили телесные повреждения», – сообщили в полиции.

«По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из водителей не убедился в безопасности маневра на дороге», – добавили в пресс-службе.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции