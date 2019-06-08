В Константиновке ранее судимый житель хранил гранатомет. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) полицейские изъяли у местного жителя гранатомет. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

В рамках проведения спецоперации «Оружие и взрывчатка» полицейские получили информацию, что один из жителей, вероятно, хранит дома опасный предмет. «РПГ-22 хранил ранее судимый мужчина. Благодаря своевременному вмешательству правоохранителей, возможную трагедию удалось предотвратить», – говорится в сообщении.

При осмотре частного дома оперативники обнаружили РПГ-22. После проверки взрывотехники уничтожили боеприпасы на полигоне.

Злоумышленник рассказал, что гранатомет нашел несколько месяцев назад и принес домой.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.