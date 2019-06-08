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Трактор, который подорвался возле Попасной, наехал на мину, – штаб ООС. Новости

Трактор, который подорвался возле Попасной, наехал на мину, – штаб ООС

08.06.19 16:13dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

Трактор, который подорвался 7 июня возле Попасной (Луганская обл.), наехал на мину. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«В ходе обследования прилегающей территории и места взрыва инженерным подразделением из состава сил ООС установлено, что взрыв произошел в результате наезда задним правым колесом на мину типа "ТМ"», – сказано в сообщении пресс-центра.

Как сообщалось ранее, 7 июня, возле Попасной во время проведения сельскохозяйственных работ на поле двое трактористов получили ранения из-за подрыва неустановленного взрывного устройства.

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