В Донецкой области построили еще две сельские амбулатории (Фото). Новости

В Донецкой области завершено строительство двух новых амбулаторий общей практики семейной медицины в Константиновском и Волновахском районах – поселках Кондратовка и Петровское. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в своем Facebook.

«Амбулатория в Кондратовке будет обслуживать 2 624 жителя Кондратовки, Куртовки, Осыково, Торецкого, Торского, Райского, Петровки, Приюта, Новопавловки, Павловки, Софиевки и Николайполья. В том числе 333 ребенка. На ее строительство, приобретение инвентаря, мебели, оборудования и обустройства жилья для врача потратили 6,5 млн грн (5,1 млн грн из государственного, остальные – из районного бюджета)», – отметил Александр Куць.

По его словам, амбулатория общей практики семейной медицины в селе Петровское обошлась в 5,13 млн грн. Из них 3,9 млн грн поступили из государственного бюджета, 700 тыс. грн – из областного и 530 тыс. – из районного бюджетов. Она будет оказывать помощь 1973 жителям Петровского, Егоровки, Степного, Кропивницкого, 272 из которых – дети.

Он также уточнил, что на учете в амбулатории находится 119 переселенцев из временно неподконтрольных украинской власти территорий, в том числе 35 детей.

«Как в Кондратовке, так и в Петровке позаботились о том, чтобы и врачам, и их пациентам было комфортно - учреждения обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием, твердым и мягким инвентарем, мебелью, водоснабжением, подключены к сети интернет. Медицину в сельской местности делаем качественной и доступной», – резюмировал губернатор.