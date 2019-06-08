В Дружковке коммунальщики выкопали мину времен Второй мировой войны. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) во время ремонтных работ по ул. Волгоградской нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что утром 7 июня правоохранителям поступило сообщение о том, что во время проведения ремонтных работ работниками одной из коммунальных служб был найден боеприпас времен Второй мировой войны.

«На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и эксперты, которые оцепили место опасной находки. В яме на глубине 1 метра находилась минометная мина диаметром 82 мм. Взрывотехники ГСЧС изъяли снаряд для дальнейшей утилизации», – сообщили в полиции.