Зеленский помиловал 72-летнего уроженца России из «списка на обмен». Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого, который находится в списке на обмен. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве юстиции Украины пишет российское издание «Настоящее время».

Решение о помиловании Высоцкого принято в рамках готовящегося обмена, сообщил изданию источник в Минюсте.

Вячеслав Высоцкий находится в списке тех, кого Украина предлагает обменять на украинцев, содержащихся в тюрьмах России и аннексированного Крыма.

Летом 2018 года сотрудники офиса омбудсмена Людмилы Денисовой уточняли так называемый «список на обмен», предлагали заключенным написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять. Высоцкий такое письмо написал.

Напомним, что в «ДНР» запрашивают у украинской стороны 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных».