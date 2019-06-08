Спецназовцы «ДОЗОРа» освоили американские катера «Safe Boat 27» (Фото). Новости

Военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «ДОЗОР» получили от американских инструкторов сертификаты о прохождении учебно-тренировочного курса «Small Boat Operations». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Во время учебы спецназовцы отряда с помощью американских специалистов, представителей Береговой охраны США, учились управлять катерами «Safe Boat 27». Эти плавсредства были получены Госпогранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. Во время тренировок были освоены тактико-технические характеристики и эффективное применение этих катеров в охране государственной границы. «Состав судокоманд вместе с американскими коллегами усвоил не только теорию, но и получил навыки в управлении скоростными катерами. Бойцами на практике были отработаны элементы спасательных и штурмовых операций, а также решения нестандартных ситуаций на воде», – говорится в сообщении.

Навыки использования и эксплуатации катеров «Safe Boat 27» военнослужащие «ДОЗОРа» продемонстрировали в Киеве на Днепре. Кроме умений по управлению плавсредствами, спецназовцы показали доставку и высадку оперативных спецгрупп и других операций, которые необходимы для охраны государственной границы.

В сообщении отмечается, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей.

Количество судокоманды катера составляет 4 военнослужащих. Однако, в случае необходимости, для выполнения поставленных задач на нем могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.