Алкоголь из «ЛНР» через РФ и Беларусь контрабандой поступает в ЕС, – СМИ. Новости

На неподконтрольной украинским властям части территории Луганской области в настоящее время развернулось масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции очень низкого качества. Причем объемы производства фальсификата достаточные, чтобы обеспечивать не только внутренний рынок «ЛНР», но и вывозить его, пишет «Белорусский партизан».

По информации издания, поставки луганского фальсификата осуществляются по территории России, через Беларусь в страны ЕС, причем курирует поставки ФСБ РФ. Подозревают, что в Беларуси эти поставки тоже имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов.

Издание показало путь контрабанды от самого неподконтрольного украинской власти Луганска до конечного потребителя. В городе Луганск продукция на автомобильном грузовом транспорте отправляется через украинско-российскую границу в Смоленск, где товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат. На территории России фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику. Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в Тракай. Там контрабанда попадает на склады оффшорной компании.

Из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных пошлин. Там он реализуется розничными партиями через двух местных бизнесменов, граждан Великобритании, говорится в расследовании белорусских журналистов.