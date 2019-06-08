В Донецкой области мастерица-переселенка делает бизнес на гигантских цветах (Видео). Новости

Жительница Александровки (Донецкая обл.) Наталья Кучеренко делает бизнес на ростовых цветах. Теперь без ее невероятных изделий не проходит ни одно торжественное мероприятие города.

Из тканей и лент изготавливает реквизит для выступлений и украшения для сцены. Ее первым критиком стала местная служба занятости. «Я показала им свои работы, и они посоветовали начинать собственное дело», – рассказывает Наталья Кучеренко.

От них Наталья получила единовременное пособие для старта. «Купила материалы, затем выиграла еще грант – купила оборудование», – вспоминает Наталья Кучеренко.

Собственные изделия реализует через Viber и соцсети. И сотрудничает с городскими властями и облсоветом. «Хотите начать дело – не стесняйтесь. Выигрывает тот, кто не боится», – убеждена Наталья Кучеренко.