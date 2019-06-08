У жителя Донетчины изъяли наркотики на 40 тыс. грн. Новости

У 26-летнего жителя Мариуполя (Донецкая обл.) изъяли наркотики стоимостью около 40 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции Донецкой области.

Оперативники получили информацию о том, что житель города заказал через интернет наркотические и психотропные средства и планирует получить их в одном из почтовых отделений.

«Во время отработки факта у 26-летнего мужчины были изъяты два свертка: около 20г порошка белого цвета (амфетамин) и около 50г вещества растительного происхождения (каннабис). По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет около 40 тыс. грн», – сообщили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают дилера нелегальных веществ, которые направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.