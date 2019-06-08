В Славянске нарушителей ПДД оштрафовали на сумму более 2 млн грн. Новости

С начала года на территории обслуживания полицией Славянска (Донецкая обл.) выявлены почти 2 тыс. фактов нарушения правил дорожного движения (ПДД), из них 131 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. С нетрезвых водителей взимается более 1,5 млн грн. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

За указанный период полицейскими в составе групп реагирования патрульной полиции (ГРПП) составлено 1996 протоколов в отношении нарушителей ПДД. Каждый пятнадцатый сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Среди нетрезвых водителей, которых обнаружили правоохранители, есть такие, которые за год не впервые сели за руль в нетрезвом состоянии. На 2 человек полицейскими ГРПП повторно составлен административный протокол, а на 32 – в третий раз», – сообщили в полиции.

Также отмечается, что водители отстранены от права управления транспортными средствами и привлекаются к административной ответственности по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».