У жителя Мариуполя изъяли оружие (Фото). Новости

У жителя Мариуполя (Донецкая обл.) изъяли оружие и боеприпасы, которые тот хранил с 2009 года. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе полиции города.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что один из жителей Центрального района города хранит у себя оружие.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства мужчины предмет, похожий на пистолет и магазин с патронами к нему.

Изъятое направлено на экспертизу, в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области