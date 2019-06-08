Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и ЕС. Новости

Польша поделится с Украиной опытом вступления в НАТО и Европейский союз. Об этом сегодня, 8 июня, завил маршал Сената Польши Станислав Карчевский во время Х сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве сообщает «РБК-Украина».

По словам Карчевского, Европейский союз станет сильнее, когда Украина войдет в его состав. Он добавил, что Польша готова поделиться своим опытом вступления в ЕС и НАТО. «Мы будем строить более сильный Европейский союз. А сильный ЕС – это союз с Украиной. Высший уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО. В Польше в этом году мы празднуем наше 20-летие членства в НАТО и 15-летие членства в ЕС. И мы также гарантированно готовы делиться с вами нашим опытом, связанным со вступлением в эти организации», – сообщил Карчевский.

Председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис добавил, что главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в Европейском союзе. «Мы обсудили, какие шаги должна сделать Украина и другие страны с целью получения Украиной членства в ЕС», – заявил Пранцкетис.

В заключительном документе Межпарламентской ассамблеи задекларировано, что Польша и Литва объединят свои усилия для вступления Украины в ЕС в 2025-2027 годах.