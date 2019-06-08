Не стрелять в ответ: В СНБО отреагировали на инициативу Кучмы . Новости

Такие заявления политиков являются продолжением гибридной войны. Командир на передовой вправе самостоятельно принимать решения, вести обстрел или нет. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время открытой встречи в Музее истории Украины, комментируя заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы об инициативе «не стрелять в ответ» на Донбассе, сообщает «УНН».

«Командиру в окопе лучше видно, чем тем, кто за 600-700 км от передовой. Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война? Очень важно понимать, когда делаешь такие заявления, реакцию людей на фронте», – отметил Кривонос.

Он добавил, что такие заявления без объяснения и деталей могут вызвать споры между украинцами. «За эти сутки, что ты молчал, без объяснения, что ты имеешь в виду под этой фразой, у миллионов украинцев такое накрутилось в голове, иногда не в очень хорошем смысле, и может начаться ссора внутри страны. А один из этапов гибридной войны – поссорить украинцев друг с другом», – сказал Кривонос.

По его словам, надо делать такие заявления четко, понятно, не давать возможности врагу играть на этом. «Руками таких интересных политиков продолжается гибридная война, руками тех, кто ведет переговоры от имени Украины в Минске. И таких чиновников, людей – много», – заявил Кривонос.

Он отметил, что право командира – принимать решения, а задача командира номер один – выполнить задание, сохранив жизнь человека. «Он видит – стрелять или стрелять. Если враг по тебе стреляет, то не стреляя в ответ, будешь терять людей», – отметил Кривонос.

Кроме того, он прокомментировал слова Кучмы о обстрелах со стороны школ и детсадов на передовой. «Со стороны школ, каких школ? Там никого нет, туда не приходят. При всем уважении к предыдущим заслугам, я был бы осторожнее в таких высказываниях», – подытожил Кривонос.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.). Позднее Кучма пояснил, что украинские военные не будут отвечать на провокационные обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов, расположенных на неподконтрольной территории Донбасса.