На Донетчине пропал ребенок (Фото). Новости

На Донетчине правоохранители разыскивают мальчика 2006 года рождения. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Кальмиусским отделением полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего Редкач Максима Алексеевича, 13.06.2006 года рождения», – сказано в сообщении.

В пятницу, 7 июня, около 9 часов вечера парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области

Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза голубые.

Был одет в синюю майку (с рисунком орла), серые шорты и черного цвета шлепанцы.

«Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого парня, просим обратиться на линию 102 или по телефонам: 0673793660, 0982342334», – попросили в пресс-службе.