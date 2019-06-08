Международный суд в Гааге: В МИД РФ заявили о своей позиции. Новости

В России рассчитывают, что Международный суд ООН в Гааге, где прошли слушания по делу «Украина против Российской Федерации» в части предварительных возражений, отклонит аргументы Украины еще до начала слушания по существу. Соответствующее заявление опубликовало МИД РФ сегодня, 8 июня.
«Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.
Также Россия считает, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией. При этом якобы так и не смогла представить правдоподобные свидетельства притеснения этнических меньшинств.
Напомним, что Россия пыталась использовать в Международном суде ООН в Гааге Минские договоренности о Донбассе.
Как сообщалось ранее, в Международном суде ООН в Гааге адвокаты со стороны Украины в завершающийся день слушаний, доказывали беспочвенность и неуместность ключевых тезисов, высказанных на этой неделе адвокатами России.
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