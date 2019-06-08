НВФ в Приазовье и у Горловки применили артиллерию и минометы (Фото, Видео). Новости

Сегодня, 8 июня, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь по украинским подразделениям из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

«Из населенных пунктов Саханка и Веселое оккупанты прицельно вели огонь из 122 мм артиллерии и пушек танков по нашим позициям в районе населенных пунктов Водяное и Лебединское. Противник выпустил более 120 снарядов 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов», – говорится в сообщении.

Также сегодня был зафиксирован случай обстрела позиций украинских военных с использованием запрещенного Минскими соглашениями договоренностями вооружения и на Горловском направлении. «Оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения», – отмечается в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

«На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери врага уточняются. Циничное и демонстративное использование врагом запрещенных артиллерийских систем демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности», – пишут в штабе ООС.