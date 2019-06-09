Сводка из зоны ООС за 8 июня: Версии сторон конфликта. Новости

8 июня незаконные вооруженные формирования (НВФ) 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и 120 мм и танка. Противник также обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и автоматического стрелкового оружия. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия;

в районе Лебединского – из 122 мм артиллерийских систем;

вблизи Опытного – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новоселовки-2 – из минометов 82 мм и автоматических гранатометов;

два раза в районе г. Павлополь – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

район г. Павлополь – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Богдановки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета;

два раза близи Старогнатовки – из гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны 6 раз:

вблизи населенного пункта Южное – из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Травевое – минометы 120 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы;

В районе Золотого – из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

Станица-Луганская – из стрелкового оружия;

Крымское – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 8 июня один оккупант был уничтожен и еще 2 получили ранения», – сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил 3 раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили 2 обстрела позиций украинских военных:

вблизи населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов 120 мм;

вблизи г. Павлополь – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В «ЛНР» заявили, что «украинские силовики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП, РПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе памятника Князю Игорю и населенного пункта Пришиб».

На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.